Uma roleta consiste em um disco giratório com divisões em torno de sua borda que gira em torno da base de uma tigela. Uma bola é girada em torno da parte externa da tigela até que eventualmente a bola e a roda descansem com a bola em uma das divisões.

As divisões ao redor da roda são numeradas de 1 a 36 em um padrão aparentemente aleatório e alternam vermelho e preto. Além disso, existe uma divisão verde com o número 0. Nas mesas americanas, existe apenas uma segunda divisão extra verde marcada como 00 e é em grande parte isso que torna a versão americana da jogo roleta uma proposta pior financeiramente do que o jogo europeu.

Antes de rolar a bola, as pessoas apostam em qual número aumentará colocando as fichas em uma esteira de apostas, a localização precisa das fichas indicando a aposta que está sendo feita. A roleta é um jogo de origem francesa e, em uma mesa tradicional, os termos em francês na área de apostas ainda são usados ​​mesmo em áreas de língua inglesa. No entanto, na maioria das tabelas dos EUA, são usados ​​termos em inglês e um estilo de tapete ligeiramente diferente.

Regras da Roleta Europeia

Supondo que todas as apostas possíveis sejam entendidas, a Roleta é essencialmente um jogo trivialmente simples de jogar. Para cada turno, uma vez que todas as apostas foram feitas usando fichas coloridas para distinguir cada jogador, o crupiê interrompe as apostas, gira a roda e rola a bola na direção oposta. Quando a bola pára em um dos slots, o crupiê anuncia o resultado, recolhe todas as apostas perdidas e paga os lucros do vencedor.

Existem regras opcionais adicionais que alguns cassinos e casas jogam. As regras da roleta La Partage e En Prison reduzem pela metade a vantagem do cassino em apostas com dinheiro par. Se estiver jogando em casa, decida no início quais, se alguma das seguintes regras você gostaria de jogar.

Regra ‘En Prison’

Esta é uma regra de roleta que pode ser aplicada apenas a apostas com dinheiro par. Quando um zero aumenta, o jogador tem duas opções:

Recupere metade da aposta e perca a outra metade.

Deixe a aposta (na prisão = na prisão) para o próximo giro da roleta para uma aposta de tudo ou nada. Se o giro subsequente for novamente zero ou não corresponder à aposta presa, a aposta inteira será perdida. Caso contrário, se o resultado da rodada subsequente corresponder à aposta, o dinheiro do jogador será devolvido.

Regra ‘La Partage’

A regra da roleta la partage é semelhante à regra em prisão, somente neste caso o jogador não tem opção quando o zero aumenta e simplesmente perde metade da aposta.

Participações máxima e mínima

Os cassinos normalmente apostam uma quantia máxima e mínima para uma mesa de roleta e isso às vezes também é feito para jogos recreativos. Normalmente, para cada giro da roda, se um jogador o valor total das apostas internas de um jogador deve exceder a aposta mínima. A aposta máxima listada geralmente mostra apenas o máximo permitido para uma única aposta “direta”. As apostas máximas para outros tipos de aposta aumentam proporcionalmente, por exemplo A aposta máxima permitida para um par de números é o dobro da aposta máxima direta, o máximo permitido para uma aposta de canto é 4 vezes a máxima máxima direta e assim por diante. Então essa limitação está na quantidade que o cassino pode perder!

Regras da Roleta da América do Norte

Na América do Norte e no Caribe, as roletas têm um zero duplo e todas as apostas (exceto uma aposta direta no zero selecionado) são perdidas quando o zero aumenta. O resultado são probabilidades significativamente mais baixas para o apostador e um aumento no corte do cassino. Provavelmente é por isso que nesta região a roleta é menos popular do que em outras partes do mundo.

As regras são as mesmas da Roleta Europeia acima, exceto que o zero duplo funciona da mesma maneira que um único resultado zero.

Alguns cassinos americanos permitem uma aposta adicional chamada “cesta de aposta”, que é apostada colocando fichas da mesma maneira que para uma linha de aposta do lado de fora da linha divisória entre a linha zero e a linha com 1, 2 e 3 Essa aposta normalmente paga de 6 a 1, o que dá probabilidades piores do que qualquer outra aposta na roleta.

O antigo jogo de roleta original

Na roleta francesa original, os números 1 – 36 tinham o zero e o “zero duplo”. O zero era vermelho e também contava como “Pair” e “Manque”; o zero duplo era preto e também contava como “Impair” e “Passe”.

Se a bola caiu em uma das duas divisões zero, todas as apostas perdidas são feitas pelo banco, mas se a aposta foi correspondida em virtude de ser Pair, Impair, Rouge, Noir, Passe ou Manque, em vez de ganhar, a aposta foi preso até o próximo giro da roda. No turno subseqüente, a aposta foi perdida ou, se a bola correspondeu à aposta novamente, a aposta foi simplesmente devolvida ao jogador sem nenhum lucro.