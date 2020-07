Relógio da Oppo com Wear OS e visual de Apple Watch chega dia 31

[ad_1]



A Oppo vai entrar na competição do mercado de relógios inteligentes globalmente em 31 de julho. Na data, a empresa realizará o lançamento mundial do Oppo Watch, que trará sistema operacional Wear OS e visual similar ao Apple Watch.

O primeiro relógio inteligente da marca foi revelado em março na China, mas chegou ao país natal da fabricante com o sistema ColorOS, desenvolvido pela própria Oppo. O lançamento global com o software da Google promete trazer mais abrangência para o dispositivo.

Fonte: Gadgets NDTV

O Oppo Watch traz uma tela quadrada sensível ao toque com certa curvatura nas laterais, lembrando os padrões visuais do relógio inteligente da Apple. O aparelho foi apresentado na China com display de 1,91 polegadas e resolução 473 x 402 pixels, com uma versão compacta trazendo painel AMOLED de 1,6 polegadas com 360 x 320 pixels.

A versão chinesa do smartwatch conta com processador Qualcomm Snapdragon Wear 2500, além de um chip extra da linha Apollo. Na parte de bateria, o modelo mais potente entrega até 21 dias de autonomia com sua fonte de 430 mAh. Já a variante mais compacta consegue ficar até duas semanas longe da tomada.

O produto também deve contar com 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento, bem como suporte para chip eSIM com LTE. As especificações ainda podem incluir resistência contra água e sensor de batimentos cardíacos.

A empresa não revelou as especificações da versão internacional do relógio, apenas mostrou uma imagem animada do produto, disponível acima, confirmando a presença do WearOS. Com isso, ainda não está claro se a companhia lançará as duas edições do smartwatch globalmente.

De acordo com o Android Authority, a versão mais robusta do Oppo Watch passou por certificações no órgão estadunidense FCC recentemente. Ou seja, pelo menos a edição de 1,9 polegadas deve chegar para mais países em 31 de julho.

[ad_2]

Fonte: Tecmundo