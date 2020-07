Renato Gaúcho desrespeita regra da prefeitura e é abordado por guarda na praia · .

Renato Gaúcho decidiu curtir uma praia com amigos neste domingo (12), mas teve os planos frustrados pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Isso porque o técnico do Grêmio estava desrespeitando uma regra da prefeitura que proíbe banho de sol e permanência na areia. Após ser abordado pelas autoridades, ele e o seu grupo tiveram de sair do local.

Além de criar uma pequena aglomeração na praia de Ipanema, zona sul da capital fluminense, Renato não estava de máscara, o que é obrigatório para a prática de atividades físicas fora do mar e em locais públicos no RJ.

No último dia 9, o prefeito Marcelo Crivella deu início a uma nova fase de flexibilização das atividades da cidade, mas manteve a proibição de permanência na areia. O que está liberado até o momento é a prática de atividades esportivas individuais, como nadar e correr.

De acordo com o político, as praias só devem ser totalmente abertas após a vacina de Covid-19. “Nós esperamos que a vacina chegue bem antes disso [do verão]. Esses locais em que não dá para ficar de máscara tendem a ficar para depois da vacina”, anunciou Crivella.

Essa não foi a primeira vez que Renato Gaúcho desrespeitou regras da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ontem (11), por exemplo, ele tinha sido flagrado na praia sem máscara na areia e também em um quiosque.

Neste fim de semana, o poder municipal reforçou a fiscalização e a orientação nas praias com a operação denominada Blitz da Vida. As equipes foram responsáveis pela retirada dos banhistas da areia e reforçaram a obrigação da máscara.

Renato Gaúcho em uma pequena aglomeração na praia de Ipanema: abordado por guarda civil

