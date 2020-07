Renato Gaúcho fala antes da partida e explica opção pelos reservas

Antes de a bola rolar para Novo Hamburgo e Grêmio, o técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista à assessoria de imprensa do clube. Entre os temas abordados, falou sobre a opção pelo time reserva na última rodada do Gauchão e explicou a ausência de Thiago Neves.

“Eu preciso dar ritmo de jogo para alguns jogadores, observar outros. Até porque nós temos muitos garotos no banco. E assim é o Grêmio. Disputa várias competições, no momento estamos disputando apenas o Campeonato Gaúcho, mas tem espaço para todo mundo. Ali na frente eu vou precisar de todo mundo e é importante que esses jogadores tenham ritmo de jogo”.

Sobre a ausência do meia, Renato diz que optou por poupar o atleta, que sentiu dores musculares durante a semana: “Poderia ter trazido o Thiago Neves, mas é um pouco arriscado. Ele está totalmente recuperado das dores musculares, mas vem fazendo um trabalho físico, recuperando sua melhor forma física, e esperamos contar com ele o mais rápido possível”.

O Tricolor Gaúcho está escalado com Paulo Victor, Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Guilherme Guedes; Darlan, Lucas Silva e Patrick; Thaciano, Pepê e Luciano. Obedecendo às regras do Campeonato Gaúcho, o Grêmio terá apenas seis jogadores no banco de reservas: Julio César, Rodrigues, Ruan, Isaque, Alisson e Rildo.