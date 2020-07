Renato Gaúcho se livra de multa após desrespeitar regra da prefeitura em praia · .

Renato Gaúcho se livrou da multa de R$ 107 após desrespeitar as regras da prefeitura do município do Rio de Janeiro –que obrigam o uso de máscaras e proíbem o banho de sol e a permanência na areia das praias. No último domingo (12), o técnico do Grêmio passeou na praia de Ipanema e foi abordado pela Guarda Municipal, que “nem tocou” sobre a penalidade.

“Ele foi muito educado e só pediu para eu e os meus amigos não ficarmos sentados, a gente tinha que estar em movimento”, comentou o treinador sobre a atitude do policial, em entrevista para a Veja Rio. Após a abordagem, ele e seus conhecidos tiveram de sair do local. Gaúcho também reforçou que, em nenhum momento, as autoridades comentaram sobre a possível multa.

Desde abril, o uso de máscaras na cidade é obrigatório e quem for flagrado sem o equipamento de proteção é multado. Na semana passada, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afirmou que a punição também vale para quem permanecesse nas praias cariocas.

Crivella ressaltou que a permanência dos banhistas nas praias só será autorizada após a vacina contra o novo coronavírus (Covid-19) ser disponibilizada para a população.

Essa não foi a primeira vez que Renato Gaúcho desrespeitou regras da Prefeitura do Rio de Janeiro. No sábado (11), por exemplo, ele tinha sido flagrado sem máscara na areia da praia e também em um quiosque.

Confira fotos da abordagem realizada ontem (12):

Renato Gaúcho foi abordado após desrespeitar regra da prefeitura do Rio de Janeiro em praia

O técnico do Grêmio esteve em uma pequena aglomeração e foi abordado pela guarda civil

