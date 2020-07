Renault dá carro elétrico para todos os residentes de cidade francesa

Em campanha promocional, a Renault deu um Renault Zoe para cada família residente de Appy, pequena cidade da França. A marca tenta desmistificar o uso de carros elétricos em áreas remotas ou rurais presenteando os cidadãos do município francês.

Contudo, não se impressione: Appy foi especialmente escolhida por ter uma quantidade ínfima de habitantes. Em um censo realizado em 2017, apenas 27 pessoas moravam em Appy. Considerando um crescimento normal dessa população, a Renault não precisou desembolsar muitos carros para atender toda a demanda.

Para cada família, a Renault entregou um Renault Zoe totalmente novo e ofereceu a instalação de uma estação de recarga em todas as casas. O objetivo dessa campanha é mostrar que elétricos não são uma exclusividade de grandes centros urbanos, mas também são alternativas para áreas remotas e o meio rural.

Appy, França, vista de cima.Fonte: Business Insider/Reprodução

Ademais, a fabricante de veículos se comprometeu em construir uma estação de recarga pública próxima do município. Neste caso, a instalação assume um modelo de negócios semelhante a um posto de gasolina comum.

Presentear para vender ainda mais

A ação é resultado de uma análise sobre a popularidade dos veículos elétricos na Europa. Subsídios estatais incentivam a aquisição desses veículos; entretanto, a noção de “falta de estrutura” impacta negativamente nas vendas dos carros.

Sendo assim, os presentes para os cidadãos de Appy são uma tentativa de mostrar que é possível utilizar veículos elétricos onde forem — desde que o lugar esteja preparado para receber esses veículos — e entender quais as necessidades desse tipo de consumidor. A marca quer mostrar que as instalações são simples e fáceis de se utilizar; além de comprovar a eficiência do Renault Zoe, um dos “baratinhos” da fabricante e comercializado no Brasil pelo preço sugerido de R$ 147.990.