Renda Brasil: Governo planeja investimento de R$ 51,7 bilhões

O programa Renda Brasil será criado como forma de repasse social. Com ele, o governo espera concentrar benefícios já existentes em um só e, dessa forma, melhorar as entregas.

As previsões apontam que o programa deve ter orçamento de R$ 51,7 bilhões. Ao todo, 57,3 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com o Renda Brasil, representando 18,6 milhões de famílias. Também é esperado que esses brasileiros recebam um maior valor do governo. A média de recebimento atual é de R$ 190,16 e a previsão é que o número suba para R$ 232,31.

Você Pode Gostar Também:

O governo espera, por exemplo, incluir o Bolsa Família no Renda Brasil. Atualmente, o programa auxilia 13,2 milhões de famílias, representando 41 milhões de pessoas, com custo de R$ 32 bilhões por ano. O limite atual de concessão do Bolsa Família é de R$ 178.

O Renda Brasil deve incluir também quem atualmente está recebendo o auxílio emergencial de R$ 600. O governo deseja redesenhar o Fundo de Combate de Erradicação da Pobreza e Fundo Social. O valor a ser pago deve ter uma média de R$ 100 per capita para crianças e adolescentes de até 15 anos. Atualmente, no Bolsa Família, esse valor é de R$ 41. O valor repassado para adolescentes cresceria de R$ 48 para R$ 100.

Também é prevista a revisão do repasse do abono salarial, mas os detalhes ainda estão sendo estudados. Há ainda o objetivo de rever a farmácia popular e o seguro-defeso. O objetivo do governo é fazer com que os recursos sejam melhor usados, rever os atuais benefícios e abrir espaço para novos.