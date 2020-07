Renda Brasil: O Bolsa Família vai aumentar?

O Bolsa Família, como conhecido atualmente, irá acabar. O ministro da Economia Paulo Guedes já afirmou que ele e o auxílio emergencial devem ser substituídos pelo programa Renda Brasil.

O governo anunciou a mudança e inclusão dos programas em um só, mas não deu mais detalhes sobre ele. O Renda Brasil deve ser ampliado para, além do Bolsa Família, ambulantes, diaristas, microempreendedores individuais (MEIs) e trabalhores informais.

O ministro Paulo Guedes também afirmou que o Renda Brasil pagará um valor mais alto que o Bolsa Família. O valor ainda não foi confirmado. “Qualquer brasileiro que cair, em qualquer momento, ele cai no Renda Brasil. Mas se ele não tiver mutilações físicas, defeitos que o impeçam… Às vezes é um idoso, mutilado, que vende bala no sinal, aí talvez não consiga ser empregado e merece ser amparado no Renda Brasil. Mas o outro, mais jovem, pode ter caído emergencialmente. Temos que ter as ferramentas para ele sair da assistência social”, Guedes em evento virtual.

No fim de junho, foi confirmado que o auxílio emergencial de R$ 600 será prorrogado por mais dois meses. O grupo que está mais adiantado deve receber a quarta parcela ainda em julho. Não é necessário fazer uma nova solicitação para receber as duas novas parcelas. Quem teve o cadastro aprovado está automaticamente incluso entre os que receberão os dois novos meses de pagamento.

É possível receber o auxílio emergencial e o Renda Brasil juntos?

A ideia é que o Renda Brasil seja como uma “continuação” do auxílio emergencial. O objetivo é que o novo programa fique disponível em outubro, já que a última parcela do auxílio emergencial deve ser paga em setembro.