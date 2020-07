René volta a morar com Tereza Cristina e faz Griselda desmoronar · .

René (Dalton Vigh) dará uma notícia devastadora para Griselda (Lilia Cabral) em Fina Estampa. O chef de cozinha contará a Pereirão que voltará a morar com Tereza Cristina (Christiane Torloni) por pedido de René Junior (David Lucas). O caçula implorará ao pai que retorne à mansão depois que o segredo da megera vier à tona.

Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 21, o dono do Brasileiríssimo irá até a casa da mãe de Amália (Sophie Charlotte) para falar sobre sua mudança. O casal já terá terminado, mas o personagem de Dalton Vigh fará questão de explicar a situação para a ex-namorada.

“Eu só vim aqui para te dizer que meus filhos ficaram muito abalados com esse escândalo todo e, por conta disso, resolvi voltar a morar na casa da Tereza Cristina. Ela continua sendo minha ex-mulher, nada muda entre a gente”, dirá o pai de Patrícia (Adriana Birolli).

A protagonista interpretada por Lilia Cabral fingirá não se importar para manter a pose. “Você não tem que dar satisfação, não. A vida é sua”, alfinetará a personagem sobre o término do casal.

O chef de cozinha insistirá em se justificar para não deixar nenhuma mágoa entre os dois. “Eu fiz questão de conversar com você porque, afinal de contas, você vai me ver saindo de lá todos os dias”, responderá ele, chateado com a situação.

Fingimento

Apesar da dor de cotovelo, Griselda afirmará que deseja apenas paz e tranquilidade para René e seus filhos. O cozinheiro assumirá que a volta para a mansão da antagonista não será nada fácil, mas que o seu esforço é pelos herdeiros. “Eu espero que eles se recuperem disso o mais rápido possível”, emendará ele.

“Pode acreditar que você vai conseguir. É como eu te disse quando a gente se conheceu. Na vida, tudo é uma questão de jeito”, consolará a mãe de Quinzé (Malvino Salvador) para se manter otimista.

O patrão de Crô (Marcelo Serrado) agradecerá a força. “Tomara, Griselda. Apesar que eu começo a ter minhas dúvidas sobre sua sabedoria”, arrematará o gastrônomo, antes de partir.

Após o adeus, Pereirão será encontrada às lágrimas por Amália, que lhe perguntará se o choro tem a ver com René. “Ele veio conversar comigo. Que vai voltar para outra”, desabará a amiga de Celeste (Dira Paes) no folhetim de Aguinaldo Silva.

