René volta para a casa de Tereza Cristina e é xingado de gigolô · .

René (Dalton Vigh) e Tereza Cristina (Christiane Torloni) trocarão farpas dignas de serem exibidas no programa Casos de Família, do SBT. Em Fina Estampa, o chef de cozinha voltará a morar na mansão dela para atender a um pedido dos filhos, mas a tentativa de unir a família não será bem-sucedida. O ex-casal protagonizará um barraco imenso, e a megera irá acusar o ex-marido de ser um gigolô nas cenas previstas para irem ao ar em agosto.

Na sequência, a “jacaroa do Nilo” verá o ex-marido indo trabalhar e o provocará. “Eu sei que você ia adorar começar uma discussão, mas eu tô com um pouco de pressa”, dirá o ex-namorado de Griselda, ironicamente.

“Cuidado, excesso de virilidade no trânsito pode ser perigoso!”, retrucará a patroa de Crô (Marcelo Serrado). O pai de Patrícia (Adriana Birolii) morderá a isca e alfinetará a ex-mulher: “Se for perigoso, seu passeio de ontem à noite não foi muito bom”.

Na noite anterior, a megera terá sido rejeitada pelo ex-companheiro e terá procurado Pereirinha (José Mayer) para apagar seu fogo. O chefe de Jucelino (Cleiton Echeveste) jogará na cara da madame todo o seu desespero sexual. “Você ficou muito incomodado, é?”, questionará a mandachuva de Ferdinand (Carlos Machado).

Fora de controle

René retrucará a amante do peixeiro com um golpe muito baixo. Ele a lembrará da loucura de Carlota Valdez, a suposta mãe de Tereza Cristina.

“Não me incomodou nem um pouco, pelo contrário. Mas você sair de camisola no meio da noite… Já pensou se alguém te ver? Vão imaginar que você tá ficando que nem a sua mãe… Louca”, dispará o cozinheiro.

A menção do nome da ex-empregada da família Buarque Siqueira fará o sangue da antagonista ferver. “Você sempre me explorou, sempre tirou proveito de mim!”, gritará a sobrinha de Íris (Eva Wilma). “Tá vendo? Não diz coisa com coisa e não quer ser chamada de louca”, retrucará o ex-crush de Vanessa (Milena Toscano).

Tereza Cristina ficará tão alterada que tentará jogar uma jarra de vidro na cabeça do ex-marido, mas será impedida por Crô. “Ciníco! Gigolô! Sabe o que você é, René Velmont? Um explorador, um oportunista de marca”, gritará a dondoca.

“Por que você ainda voltou para essa casa? Para me roubar ainda mais! Pra continuar me explorando!”, continuará a vilã, aos berros. “Eu voltei para proteger meus filhos das tuas loucuras”, responderá ele, rispidamente.

Ameaça de morte

A temperatura do barraco do ex-casal aumentará ainda mais, e os dois farão graves ameaças um ao outro. “A casa é minha, eu faço o que me der na telha! Não devo satisfações nem ao papa, quem dirá a você”, gritará a megera de Christiane Torloni.

“Chega!”, gritará René, tentando finalizar a dicussão, sem sucesso. “Ótimo, então pega suas coisas e some”, retrucará a patroa de Crô. O dono do Brasileríssimo apelará mais uma vez e dirá que sairá da mansão somente com os filhos ao lado. “Mas não vai mesmo! Antes disso, eu te mato”, responderá a vilã.

Sem rodeios, ele jogará na cara da antagonista suas desconfianças: “Eu não duvido não! Levando em conta seus antecedentes, você não ia pensar duas vezes antes de se livrar de mim”, dirá René.

Tereza Cristina temerá que ele saiba de alguma de suas maracutaias. “O que ele quis dizer com isso?”, perguntará a megera a Crô. “Nada…”, responderá o mordomo, horrorizado com o barraco.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução