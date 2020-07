Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 15 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Malhação – Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, quarta-feira (15), na Globo:

Malu afirma a Edgar que Bóris quer acabar com a escola. Anderson não aceita fazer a entrega. Lica afirma aos alunos que eles podem mudar a opinião dos pais na reunião. Malu pede a Clara para ajudá-la na reunião de pais e mestres. Josefina reclama da demora na finalização da obra na escola.

Keyla leva um fora de Tato e discute com K2. Luís conta a Marta que Clara brigou com ele. Roney insiste para Keyla ligar para Deco. Clara pressiona Guto contra Lica e Tina na reunião. Ellen tenta estudar com Fio. Das Dores exige que Tato volte para a escola para ajudá-la a fazer suas coxinhas. Edgar chega para a reunião.

