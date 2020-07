Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 15 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Novo Mundo, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, quarta-feira (15):

Joaquim encontra Anna no convento. Madre Assunção ouve vozes e entra no quarto de Anna. Amália lembra de Carlota Joaquina. Tibiriçá tem uma visão sobre o futuro de Piatã na aldeia. Bonifácio obriga Patrício a se desculpar com Lurdes. Thomas se enfurece ao saber que Joaquim está solto e que Elvira está viva.

Greta pede para Diara não contar para Wolfgang que ficou sozinha com Ferdinando. Bonifácio critica Dom Pedro por fazer negócios fora do Paço. Germana constata que Hugo está apaixonado por Elvira. Olinto teme que Anna se afaste do convento. Thomas e Joaquim duelam. Anna encurrala Thomas para salvar Joaquim.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Novo Mundo.

Os capítulos de Novo Mundo são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Além de acompanhar as notícias de Novo Mundo aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução