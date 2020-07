Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 8 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de As Aventuras de Poliana, novelinha infantojuvenil do SBT, que vai ao ar hoje, quarta-feira (8):

Ester vai ao camarim e pega o figurino da menina de lata. Ester aparece no palco. Débora entra em trabalho de parto e Luisa avisa Afonso. Poliana fica triste durante a apresentação de Filipa como Dorothy. Roger tenta fugir, mas é pego pela polícia. Ester leva choque durante a apresentação. Roger é preso. Sophie conta para Iuri que Ester é um androide. Otto invade o palco e retira Ester.

Maestro João Carlos Martins assiste à apresentação de Bento e Kessya. Afonso visita Débora no Hospital. Débora pede desculpas para Luisa. Poliana se apresenta. Pais que assistiram o musical questionam Ruth sobre o acontecido com Ester. Crianças do clubinho contam para Marcelo e Luisa que Ester é um android. Poliana confessa que sabe que Ester é um android e fala sobre o acidente. Marcelo se revolta com Otto. Glória conta a história do cristal para Poliana.

