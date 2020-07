Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 8 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Novo Mundo, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, quarta-feira (8):

Leopoldina se afasta de Bonifácio. Dom Pedro repreende Domitila e se preocupa por não encontrar a princesa no Palácio. Leopoldina enfrenta dom Pedro. Joaquim e Anna pensam em ir para a Europa. Germana desperta e ataca Licurgo. Greta reclama de Diara para Schultz. Piatã fala para Joaquim sobre a possível aproximação de Thomas. Na mata, Thomas é picado por um inseto.

Domitila manda Rosa divulgar seu romance com dom Pedro. Jacira e Piatã se casam. Patrício ouve Bonifácio confidenciar a Leopoldina o esconderijo de Anna e Joaquim. Passam-se alguns dias. Anna, Joaquim, Olinto e as crianças chegam à casa de Bonifácio. Patrício revela a Thomas o paradeiro de Anna e Joaquim.

