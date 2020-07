Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 8 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Fina Estampa, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, quarta-feira (8):

Íris invade a casa da sobrinha e não percebe a presença da polícia. Antenor tenta se aproximar de Patrícia. Crô fica inconsolável com a morte de Fred. Griselda conta para René que Amália está grávida e se casará com Rafael.

Juan discute com Chiara por causa de Fábio e Letícia. Rafael chega para trabalhar na Fashion Motos. René e Griselda vão buscar Amália no hospital. Tereza Cristina descobre que Barinski é o falso investidor do Brasileiríssimo.

Os capítulos de Fina Estampa são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

