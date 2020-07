Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 8 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Malhação – Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, quarta-feira (8), na Globo:

Tato impede uma briga entre Keyla e K2. Samantha convida Clara para ver o clipe da banda de Tina. Keyla confronta Roney por ter mandado Tato embora. Tina reclama das catracas com Bóris, mas ele afirma não poder resolver o problema. MB fala de Keyla para Tina, que fica penalizada com a situação da amiga.

Luís insiste para Marta assinar um contrato com a empresa para a qual foi modelo. Josefina, Dóris e Bóris convencem Roney a mudar de ideia com relação a Tato. Tato pede a Keyla que afirme para ele e Roney que não está interessada em Deco.

