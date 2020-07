Resumo do capítulo de hoje, quarta-feira, 8 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Totalmente Demais, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, quarta-feira (8):

Rafael vê Max sendo agredido e o socorre. Max revela a Lu que foi agredido. Lorena publica uma foto de Arthur com Eliza, para provocar Carolina. Jonatas chega em casa, lembra de Eliza na festa e acha que a perdeu para sempre. Gilda ouve quando Cordeiro avisa a Dino que ele perderá o bar se não pagar o que lhe deve.

Arthur se preocupa com as fotos de Eliza na praia. Gilda se desespera ao descobrir que Dino penhorou todos os seus bens. Gilda pede dinheiro a Eliza. Durão recebe a visita de um conselheiro tutelar. Montanha lamenta ao saber que Cascudo decidiu deixar a equipe de esportes. Gilda procura Germano na Bastille.

