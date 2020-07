Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 16 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Malhação – Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, quinta-feira (16), na Globo:

Lica concorda com a permanência de Edgar na reunião. Fio reclama da rigidez das aulas de Ellen. Ellen não consegue dançar, e Fio acha graça. Bóris organiza uma votação, e Edgar articula para decidir a disputa. Josefina avisa a Roney que conversará com Keyla sobre Deco. Tonico fica doente, e Keyla se preocupa.

Tato não consegue fazer as coxinhas como Das Dores ensinou. Dóris alerta Bóris sobre Edgar. Edgar afirma a Malu que voltará a ser o diretor do colégio. Mitsuko pede para conversar com Tina. Keyla decide deixar Tonico na creche. Tato teme encontrar Keyla no colégio. Keyla recebe um telefonema da creche.

