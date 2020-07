Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 9 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Fina Estampa, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, quinta-feira (9):

Tereza Cristina exige saber quem é o verdadeiro investidor do restaurante. Tereza Cristina trama contra Quinzé. Teodora consegue um comprador para as miniaturas. Esther comemora sua volta à Fio Carioca, e Paulo se incomoda ao ver a ex-mulher levar a filha para o trabalho. Ele torce o nariz para Vitória.

Wallace repreende Leandro pela falta de disciplina no treinamento. Guaracy fica enciumado ao saber que Esther trabalhará novamente com Paulo. Griselda comenta com Vilma que só conhece uma pessoa capaz de deter Tereza Cristina.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Fina Estampa.

Os capítulos de Fina Estampa são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução