Resumo do capítulo de hoje, quinta-feira, 9 de julho · .

Kessya recebe elogios pela apresentação e é convidada a participar de audição para uma companhia de dança. Maestro João Carlos Martins elogia Bento. Em uma coletiva de imprensa, Otto revela que Ester é um android. Roger é colocado na mesma cela que Waldisney. Glória visita Roger na prisão.

Débora é levada pela polícia. Filipa conversa com Poliana e pede desculpa por tudo. Luisa discute com Otto. Otto pede perdão para Poliana e pede para que ela aceite fazer o tratamento. Amigos incentivam Poliana a perdoar Otto. Glória oferece a galeria de arte para Luisa. Sérgio e Joana dão aumento para Jeferson.

