Resumo do capítulo de hoje, sábado, 18 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Novo Mundo, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, sábado (18):

Fred se surpreende com o que Anna sabe sobre Thomas. Joaquim tenta convencer Peter a se entender com Bonifácio. Fred revela a Anna o que aconteceu com seu pai. Thomas questiona Licurgo e Germana sobre Elvira. Greta fica frustrada por Ferdinando não querer sua companhia. Bonifácio explica a Dom Pedro por que é contra a Constituição.

Chalaça afirma que se vingará de Domitila. Domitila pede ajuda financeira a Thomas. Anna conta para Joaquim como descobriu as coordenadas do Galeão Espanhol. Hassan e Jacinto disputam a atenção de Elvira. Anna recebe uma intimação para comparecer à Embaixada da Inglaterra.

