Resumo do capítulo de hoje, segunda-feira, 20 de julho · .

Germano pede a Jonatas o endereço da família de Eliza. Carolina pensa em novas formas de afastar Eliza do concurso. Eliza se decepciona com Jonatas quando o rapaz lhe pede o endereço de sua família, ignorando seu passado com o padrasto.

Dino finge que perdoou Eliza e sugere a Gilda que toda a família viaje para o Rio de Janeiro para torcer pela menina. Dino combina com Peçanha uma forma de colocar Eliza na cadeia e roubar o dinheiro do concurso. Max avisa que a próxima prova do concurso será um ensaio nu, e Eliza se recusa a fazer as fotos.

