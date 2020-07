Resumo do capítulo de hoje, segunda-feira, 20 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Novo Mundo, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, segunda-feira (20):

Cecília decide vender a joia que ganhou de sua mãe para ajudar Libério. Tibiriçá elogia os feitos de Piatã como pajé. Hassan tenta obrigar Elvira a contar onde Thomas esconde seus tesouros. Bonifácio teme que a Constituição seja aprovada. Domitila encomenda a cópia de suas joias.

Diara ofende Greta, e Wolfgang desconfia. Licurgo encontra a escritura da taberna. Pedro obriga Peter e Bonifácio a fazerem as pazes. Cecília desabafa com Amália. Joaquim tenta fazer Quinzinho falar. O Barão de Marescal e outros aliados exigem que Leopoldina se posicione contra a Constituição.

