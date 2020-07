Resumo do capítulo de hoje, segunda-feira, 20 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Fina Estampa, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, segunda-feira (20):

Griselda e René acertam a venda do Brasileiríssimo. Griselda desabafa com Celeste sobre a conversa que teve com René. Quinzé e Teodora dormem juntos. Quinzé promete ficar com Teodora se ela revelar onde conseguiu seu dinheiro.

Chiara convida Letícia para jantar. Zuleika finge ser amiga de Edvaldo. Wallace cumprimenta Dagmar no Tupinambar. Tereza Cristina busca René Junior na casa de Leonardo. Griselda troca olhares com Guaracy.

Os capítulos de Fina Estampa são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

