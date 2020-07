Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 10 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Novo Mundo, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, sexta-feira (10):

Domitila pede que Rosa avise a dom Pedro sobre o ataque. Dom Pedro decide dar um título de nobreza a Domitila. Greta pede para Ferdinando acompanhá-la a um passeio pela mata. Germana se insinua para Hugo. Anna reclama com Olinto de ter que abandonar sua vida por causa de Thomas.

Piatã faz um ritual de cura com Tibiriçá. Elvira se disfarça e vai à taberna encontrar Hugo. Sebastião decide fazer o casamento de Cecília em sua casa e Libério se desespera. Wolfgang duvida da paternidade do filho de Diara. Anna tem um mau pressentimento. Olinto vê Thomas se aproximar com os soldados e avisa a Joaquim.

