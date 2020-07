Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 10 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Malhação – Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, sexta-feira (10), na Globo:

Keyla se preocupa com Tato. A professora de matemática sugere que Ellen seja a representante do colégio nas olimpíadas. Felipe sente ciúmes de MB e Lica. Aldo exige que Tato conte a ele por que saiu da casa de Roney. Keyla, Lica, Tina, Ellen e Benê decidem criar um canal para lançar o clipe da banda na internet. Guto insiste para Benê não parar de tocar piano.

MB e Clara ficam furiosos ao ver Lica e Felipe se beijando. Samantha convence Clara a voltar para o galpão, e Lica e Benê não gostam. Benê não gosta de ver Clara perto de Guto. Samantha se insinua para Anderson, e Tina se irrita. Keyla se entristece por Tato e Deco não falarem com ela. Tato enfrenta Aldo.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Malhação.

Os capítulos de Malhação são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Além de acompanhar as notícias de Malhação aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução