Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 10 de julho · .

Débora sai da prisão e conversa com Afonso. Poliana faz as pazes com Otto. Hugo fala para Éric que vai sair da escola. Verônica, Guilherme e Filipa visitam Roger na prisão. Otto convida as crianças do clubinho para entrarem na sua casa.Vinicius conta a Mirela e amigos que passou no vestibular.

Glória, Branca, Gleyce e Verônica fundam o Clube do Laço Lilás. Mirela diz a Vinicius que vai morar com os pais no interior. Otto conta para as crianças do clubinho que devolveu Ester para a fábrica.

Otto dá um cristal de prêmio para as crianças do clubinho. Waldisney e Violeta sequestram Ester. Lindomar agradece a todos pela volta da escola de samba na comunidade. Falcão faz as pazes com a comunidade, mas é levado pela polícia.

