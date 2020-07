Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 10 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Totalmente Demais, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, sexta-feira (10):

Arthur se oferece para emprestar dinheiro a Gilda. Lu vê Rafael e Lili juntos e ofende o casal. Lili expulsa Germano de sua casa, depois que o ex-marido confessa que a traiu com Gilda. Eliza comenta com a mãe que gostou de beijar Arthur.

Eliza chora ao ouvir Maurice incentivar Arthur a apenas se divertir com ela. Gilda entrega o dinheiro a Cordeiro. Eliza flagra uma conversa entre Natasha, Carolina e Daniele, que comentam que Arthur deseja ter todas as mulheres à sua disposição.

