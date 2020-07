Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 10 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Fina Estampa, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, sexta-feira (10):

Danielle tenta convencer Glória a não contar para Beatriz que ela é a mãe biológica da filha de Esther. Griselda revela a Pereirinha que Tereza Cristina tentou matar Amália. Tereza Cristina descobre quem é a verdadeira investidora do Brasileiríssimo.

Glória conta para Edvaldo sobre a filha biológica que Beatriz teve com Guilherme. Antenor fala para Griselda que Tereza Cristina possui um grande segredo. Griselda afirma a René que precisa descobrir o segredo de Tereza Cristina.

Os capítulos de Fina Estampa são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

