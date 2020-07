Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 17 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Malhação – Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, sexta-feira (17), na Globo:

Keyla vai embora apressada, e Tato percebe. Lica sugere que haja um Grêmio no colégio, e Bóris gosta. Clara usa Guto para provocar Felipe. Juca incentiva Jota a convidar Ellen para jogar RPG com eles. Fio resolve um problema de matemática em sala de aula e recebe elogios da professora. Keyla deixa Tato cuidando de Tonico.

Tato não deixa Roney chamá-lo de volta para a lanchonete. Marta convida Bóris e Dóris para um jantar. Lica encontra um poema escrito por Bóris no livro que pegou emprestado com ele. Tina sente ciúmes de Samantha. Guto tenta explicar as aulas de piano para Benê. Tina leva Anderson para jantar no restaurante dos pais.

