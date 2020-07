Resumo do capítulo de hoje, sexta-feira, 17 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Totalmente Demais, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, sexta-feira (17):

O médico alerta a Zé Pedro que Dorinha não pode ser contrariada, para não sofrer, e sugere que a família procure um especialista. Dino afirma a Peçanha que deseja que Eliza seja presa. Lili sente ciúme de Rafael ao vê-lo com Marcinha. Arthur sonha que está interpretando um personagem com Eliza e acaba pedindo um beijo à moça.

Os capítulos de Totalmente Demais são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

