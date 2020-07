Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 14 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Totalmente Demais, novela das sete da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (14):

Lu pede desculpas a Lili por ter insultado o casal ao vê-la com Rafael. Jojô garante a Arthur que trará Eliza de volta. Lu conta para Eliza que Jonatas passou a noite com Leila. Eliza volta para a casa de Arthur depois das insistências de Jojô.

Eliza descobre que Maurice esteve na casa de sua mãe e afirma que Dino não pode saber de seu paradeiro. Lili se surpreende ao ver Germano chegando ao evento de lançamento de seu livro, feito em parceria com Rafael.

