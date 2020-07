Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 14 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Malhação – Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, terça-feira (14), na Globo:

Tato procura Anderson, e Moqueca pede para ele fazer uma entrega suspeita. Anderson convida Tato para ficar em sua casa. Keyla sente medo de Aldo. Benê toca piano para Tonico. Anderson comenta com Tina que MC Pimenta quer que ela e a sua banda se apresentem com ele. Lica não consegue fugir das investidas de Felipe.

Anderson aconselha Tato a não fazer as entregas de Moqueca. Bóris ajuda Lica e Tina a se prepararem para a reunião com os pais e professores. Tato desiste de fazer a entrega, e Moqueca fala para Anderson ir em seu lugar. Malu exige que Edgar compareça à reunião de pais na escola para atacar Bóris e Lica.

