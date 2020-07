Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 14 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Fina Estampa, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (14):

René fica intrigado com o pressentimento de Luana. Tereza Cristina invade o restaurante e conta para René que Griselda é a investidora do Brasileiríssimo. Danielle revela para Beatriz que ela e Guilherme são pais biológicos de uma criança.

Griselda tenta se explicar para René. Danielle conta para Beatriz que Esther deu à luz sua filha biológica. René avisa a sua equipe que ficará no Brasileiríssimo somente até Griselda arrumar outro chef. Teodora volta, e Pereirinha e Enzo se surpreendem. René busca suas coisas na casa de Griselda.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Fina Estampa.

Os capítulos de Fina Estampa são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#21: Separação, sequestro e segredo provocam caos em Fina Estampa!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução