Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 21 de julho · .

Deco pede a Roney para falar com Keyla em particular. Deco garante a Keyla que não fugirá de suas responsabilidades com Tonico. Lica, Ellen e Tina acreditam que Keyla ficará com Deco, e Benê se preocupa com Tato. Anderson convida Tina para um churrasco em sua casa. Das Dores e K2 incentivam Tato a cozinhar.

K1 se exibe no carro de MB. Felipe e Lica namoram. Benê sonda Guto sobre sua vida amorosa. Deco e Keyla se beijam. Roney exige fazer um exame de DNA em Tonico. Nena pede para conversar com Anderson sobre Tina.

