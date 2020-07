Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 21 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Novo Mundo, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (21):

Leopoldina afirma ao Barão de Marescal que não irá contrariar dom Pedro. Pedro suspeita de que Domitila esteja grávida. Libério e Cecília se reconciliam. Elvira sonha com Hugo. Joaquim pensa em fugir com Anna e Vitória novamente. Thomas exige que Domitila assine uma promissória.

Bonifácio conta a dom Pedro sobre a ameaça do Barão de Marescal. Chalaça fica indignado ao descobrir que dom Pedro assumiu seu romance com Domitila. Jacira desmaia durante uma tempestade. Diara provoca Greta. Domitila é impedida de entrar no teatro e todos aplaudem. Joaquim encontra Chalaça.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Novo Mundo.

Os capítulos de Novo Mundo são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Além de acompanhar as notícias de Novo Mundo aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução