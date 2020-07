Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 21 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Fina Estampa, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (21):

Guaracy e Griselda discutem, e Dagmar repreende os dois. Teodora procura Quinzé. Tereza Cristina descobre suas camisolas no armário de Crô. Chiara diz a Letícia que a convidou ao jantar para contar sobre sua vida com Juan Guilherme. Teodora e Quinzé trocam desaforos. Mônica fica apreensiva com a crise que Teodora tem em seu escritório.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Fina Estampa.

Os capítulos de Fina Estampa são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução