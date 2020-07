Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 7 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Malhação – Viva a Diferença, que vai ao ar hoje, terça-feira (7), na Globo:

Roney fica furioso com Keyla e Tato. Benê conta a Josefina que Deco é o pai de Tonico. Lica e Marta explicam a Felipe e Luís como foi a audiência no conselho tutelar. Samantha sugere a Clara que se insinue para Guto.

Anderson e Fio elogiam a edição de Ellen do vídeo de apresentação das Garotas do Vagão na festa junina. Josefina tenta acalmar Roney, e ele pede para conversar com Tato. K2 e K1 incitam os alunos a falar mal de Keyla. Roney demite Tato e exige que o menino deixe sua casa.

