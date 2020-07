Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 7 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Fina Estampa, novela das nove da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (7):

Rafael afirma que se casará com Amália. Pereirinha comenta com Enzo que tem planos para Tereza Cristina. Rafael e Griselda se espantam quando Amália diz que havia uma cobra em seu carro. Zambeze tenta descobrir o que está acontecendo com Álvaro. Íris passa mal depois de falar com Luana, e Alice se comove.

René estranha a ausência de Fred no restaurante. Tereza Cristina ameaça empurrar Fred da escada, mas ele se assusta e acaba caindo. Crô se desespera ao ver que seu amante está morto.

Clique aqui para ver os resumos dos próximos capítulos de Fina Estampa.

Os capítulos de Fina Estampa são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução