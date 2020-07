Resumo do capítulo de hoje, terça-feira, 7 de julho · .

Confira o resumo do próximo capítulo de Novo Mundo, novela das seis da Globo, que vai ao ar hoje, terça-feira (7):

Dom Pedro fica furioso com a chegada de Domitila. Thomas acerta com Querêncio o assassinato de Joaquim. Tibiriçá sente a presença de Thomas na floresta e pede que Piatã o ajude a afastá-lo. Domitila provoca Leopoldina. Os jagunços de Thomas se assustam com os barulhos que vêm da floresta. Licurgo e Hugo não conseguem acordar Germana e se preocupam.

Domitila confirma suas suspeitas sobre Isaura e Pedro. Bonifácio alcança Leopoldina na estrada e segue com ela até a fazenda de Santa Cruz. Dom Pedro estranha o sumiço de Isaura. Anna amamenta Vitória e Joaquim fica encantado. Bonifácio se declara para Leopoldina.

Os capítulos de Novo Mundo são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

