Retorno das aulas: UFBA opta por semestre suplementar remoto

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) decidiu por manter as aulas presenciais suspensas e estabeleceu o retorno das atividades remotamente com a implementação de um semestre suplementar.

Segundo informações da reitoria da UFBA, os alunos podem optar por participar ou não do semestre adicional. Assim, os alunos que não tiverem condições de acompanhar o curso online poderão retomar apenas o semestre presencial, quando tudo voltar ao normal.

O semestre adicional foi aprovado foi aprovado pelo Conselho Superior, de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe).

Nesse sentido, a UFBA disponibilizou as resoluções e os documentos aprovados pelos conselhos superiores que estabelecem as diretrizes para a realização do semestre letivo suplementar de atividades remotas. Os alunos podem acessar o material no site da universidade.

Calendário do semestre suplementar

Segundo medida assinada por João Carlos Salles, reitor da universidade, o semestre suplementar terá duração de três meses.

Assim, com as aulas presenciais suspensas até o fim deste ano, as aulas e atividades remotas iniciarão no dia 8 de setembro e devem ir até 18 de dezembro do ano.

Quanto à carga horária, a UFBA estabeleceu que o estudante que se inscrever nos componentes curriculares não poderá ultrapassar o limite de carga horária determinado. Assim, o máximo para estudantes de graduação será de 204 horas e, para estudantes de pós-graduação, será de 340 horas.

Há exceção quanto ao limite de carga horária apenas para os estudantes que forem prováveis concluintes no semestre 2020.1.

O semestre suplementar não interferirá nos semestres de 2020. Desse modo, o período letivo de 2020.1 será mantido no sistema acadêmico até a definição de novo calendário para as aulas presenciais.

Fonte: UFBA.

