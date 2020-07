Ricardo Oliveira consegue liminar para deixar clube e cobra R$ 3,7 milhões na Justiça

Ricardo Oliveira está livre no mercado. O atacante conseguiu uma liminar na Justiça do Trabalho, que o libera do contrato com o Atlético-MG, válido até dezembro deste ano.

A informação foi divulgada primeiramente pela Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte.

Na ação, Ricardo Oliveira alega quatro meses de salários e FGTS atrasados. Por tudo isso, cobra R$ 3,7 milhões do clube na Justiça, já incluindo valores de verbas rescisórias e multas.

Agora, o jogador fica livre para assinar por outro clube e dar sequência à carreira. Um dos mais interessados era o Santos, que sofre com problemas financeiros e está proibido pela Fifa de inscrever novos jogadores enquanto não quitar 262,5 mil euros com o Club Brugge, da Bélgica, pelo empréstimo de Luan Peres.

Aos 40 anos, Ricardo Oliveira fez oito jogos e um gol na atual temporada. Estava fora dos planos do técnico argentino Jorge Sampaoli. Revelado pela Portuguesa, ele atuou também por Santos, São Paulo, Valencia, Betis, Milan, Zaragoza, Al Jazira e Al Wasl.