Rio: profissionais da educação vão discutir sobre greve

As redes públicas de educação municipal e estadual do Rio vão se reunir, de forma virtual, respectivamente, no dia 30 de julho e no dia 1° de agosto, para discutir se os profissionais entram em greve ou não por conta do possível retorno das aulas presenciais em agosto.

O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do RJ (Sepe/RJ) divulgou um comunicado no qual disse que os trabalhadores vão debater a possibilidade de deflagração de uma greve em virtude dos governos estadual e municipal decidirem reabrir as escolas do estado e da rede do município em plena pandemia do coronavírus, sem levar em consideração as recomendações da comunidade científica.

“Num momento em que a importância da preservação das vidas se torna essencial, o sindicato, fazendo uso de uma deliberação tomadas anteriormente pelos profissionais das duas redes, não irá permitir que os governos Witzel e Crivella coloquem em risco a saúde da categoria e dos nossos alunos por meio de uma precipitada reabertura das unidades escolares”

As aulas presenciais na rede municipal ainda não têm uma data certa para retorno. E no estado, a Secretaria estadual de Educação divulgou que as aulas presenciais só retornarão após a Secretaria estadual de Saúde divulgar a bandeira verde no estado, que significa o baixo índice de contaminação pelo coronavírus.

A entidade lembra que em vários países que promoveram a reabertura das escolas as autoridades tiveram que voltar atrás por causa da volta do aumento do número de casos. No quadro atual da pandemia do coronavírus no país, que não apresenta um declínio no número de casos, não temos receio em afirmar que as escolas devem ser as primeiras a fechar e as últimas a reabrir. *As informações são do Jornal Hora Extra