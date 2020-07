Rio vai testar 80 mil funcionários da rede estadual de educação

O governo do Rio fará testes de Covid-19 em 80 mil funcionários da rede estadual de educação, como parte do plano de retorno às aulas presenciais. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, 45 mil professores participarão do inquérito sorológico. Ainda não se sabe quando os testes começarão a ser realizados, já que o projeto está em fase de desenvolvimento.

Em nota, a Secretaria de estado de Educação afirma que montou um comitê com especialistas da área e da Saúde, além de representantes dos servidores, alunos, secretarias municipais e da rede privada para discutir o plano de reabertura das escolas no estado. De acordo com a pasta, o documento será divulgado “em breve”.

Leia, na íntegra, as notas das secretarias:

SES

“A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que será realizado um inquérito sorológico com os profissionais da rede estadual de Educação para orientar a volta às aulas. Serão testados 80 mil profissionais da Educação, dos quais 45 mil são professores.

A SES acrescenta que o projeto está em fase de desenvolvimento em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação, e que seus detalhes serão divulgados no momento oportuno.”

“A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) montou um Comitê com diversos especialistas da Educação e da Saúde, além de entidades de classe, representantes das escolas particulares, das Secretarias Municipais de Educação, dos servidores públicos, por meio das associações de diretores de escolas, e dos alunos também.

Além disso, a Seeduc vem mantendo contato com o Conselho Estadual de Educação, com a Defensoria e o Ministério Público para informar os protocolos de volta às aulas presenciais.

Todo o planejamento será divulgado em breve em um documento único ratificado por todos do Comitê.”

* Informações do jornal O Globo