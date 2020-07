Rita Cadillac se defende sobre ter recebido auxílio emergencial: ‘Sou cidadã’

Rita Cadillac foi uma das beneficiárias do auxílio emergencial de R$ 600. O benefício é voltado para trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais (MEIs) e desempregados, com intuito de oferecer auxílio por causa da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus.

Quando foi divulgado que a ex-chacrete recebeu o auxílio emergencial, diversos internautas a atacaram nas redes sociais. Agora, em entrevista ao canal da Antonia Fontenelle, Rita Cadillac falou mais uma vez sobre o assunto. A celebridade explicou que estava precisando do dinheiro, assim como os demais cidadãos brasileiros.

“Disseram que eu já tinha pegado o dinheiro para ir viajar. Gente, o que eu faço com R$ 600?”, indagou Cadillac durante a entrevista, ao relembrar os ataques que sofreu. Ela havia publicado foto levando seus amigos ao aeroporto e foi criticada pelos internautas.

Cadillac afirmou ainda que, apesar de ser famosa, não é rica. Ela alegou que suas contas continuam chegando durante a pandemia do novo coronavírus e que tem que “ralar muito” para pagá-las.

“Eu sou cidadã que paga suas contas. Eu não sou rica. Tenho aluguel e tenho de ralar muito para estar sempre legal”, disse ela.

Recentemente, a Dataprev finalizou a análise dos milhões de cadastros que ainda estavam sem retorno. O prazo para cadastros foi encerrado dia 2 de julho. Para todos, o auxílio pagará R$ 600 em cinco parcelas.