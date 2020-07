Rival do Palmeiras na Libertadores ainda não sabe onde vai sediar os seus jogos na competição

Em entrevista ao jornal El Tiempo, o vice-presidente do clube, Jorge Del Solar, revelou que não sabe se o time vai conseguir receber os adversários em La Paz, capital boliviana. “Quando estivermos a duas semanas do início do torneio teremos que analisar a situação”, explicou.

Atualmente, o Palmeiras lidera o Grupo B da Libertadores, com 6 pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Guaraní-PAR (2º) e o Bolívar-BOL (3º) têm 3 pontos. O lanterna Tigre (ARG) fecha a chave, sem pontos.

As informações acima são do portal Terra.

