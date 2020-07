Robertson fala de ‘competição’ com Arnold e idolatria a Roberto Carlos em entrevista exclusiva

Seja no gramado de Anfield ou nos 280 caracteres do Twitter, Andrew Robertson e Trent-Alexander Arnold fazem uma parceria de sucesso no Liverpool. E com uma competição saudável.

Na Premier League passada, Arnold até entrou no Guinness com suas 12 assistências e foi o terceiro principal garçom na competição. Andy Robertson veio na sequência com 11 passes para gol.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Na atual edição, eles mais uma vez são os dois defensores com mais assistências – e novamente Arnold está à frente: 12 a 10. Somente Kevin De Bruyne, com 19, está à frente da dupla, que faz uma disputa em quem ganha é o Liverpool.

“Dedos cruzados! Como você disse, é uma competição saudável, que tira o melhor de nós dois. Ambos gostamos disso, ambos gostamos de ter esse clima ao nosso redor. Veja, isso nos faz ter grandes performances, é só ver os números da última temporada, e estamos fazendo isso de novo nesta temporada”, disse Robertson em entrevista exclusiva à ESPN Brasil.

play 1:31 Em entrevista exclusiva à reporter Natalie Gedra, o lateral-esquerdo contou um pouco sobre a ‘competição saudável’ na temporada com o companheiro de Liverpool

Se tem perdido – por pouco – nas assistências, o lateral-esquerdo ‘desconta’ no lateral-direito nas redes sociais, zona onde Robertson tem se destacado por conta da irreverência.

“Eu acho que os (posts) que eu tiro sarro do Trent são bem bons. São os que viralizam mais, então vou continuar fazendo isso. Acho que eu, o Milner e o Trent vamos bem no Twitter, nós dois atacamos (o Trent)”, contou o escocês. “Eu uso para estar perto dos torcedores do Liverpool, e eles geralmente gostam muito.”

Tamanha conexão dentro e fora de campo é uma das chaves do sucesso do Liverpool, que ganhou na temporada passada a Champions League e na atual faturou a Premier League pela primeira vez na história. Nesta quarta-feira, inclusive, o time levantará a taça, uma vez que faz seu último jogo em casa na competição. Os Reds recebem o Chelsea em Anfield às 16h15 (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.

play 2:40 Em entrevista exclusiva à reporter Natalie Gedra, o lateral-esquerdo ainda se divertiu ao falar sobre a sua conta no Twitter e revelou que adora tirar um sarro de Trent Alexander-Arnold

“Nós somos como irmãos e nos ajudamos dentro e fora do campo. Estamos sempre cuidando uns dos outros, e essa é a coisa mais importante para um time ser bem-sucedido, e nós temos isso. Tudo começa com o técnico e com os treinadores que criam aquela atmosfera de família e os jogadores compram isso. É um lugar incrível para se estar. Todos nós amamos vir trabalhar e jogar uns com os outros. Talvez seja por isso que estamos tendo tanto sucesso nos últimos anos”, afirmou Robertson.

Este clima é vivenciado pelo jogador de 26 anos desde 2017, quando foi contratado junto ao Hull City. Ao longo de sua primeira temporada, ele pode se estabelecer como titular e disputar uma final de Champions League. Nos dois anos seguintes, conseguiu títulos expressivos, algo que seus ídolos também conseguiram.

“Quando eu era garoto, os dois melhores laterais, para mim, eram o Philip Lahm e o Roberto Carlos. Eu gostava de ver os dois jogarem. Quando comecei a ver futebol inglês, gostava muito de ver o Ashley Cole. Todos os três são laterais fantásticos, provavelmente dentro da lista dos melhores da história da posição”, declarou Robertson, que se diverte ao ser questionado se de repente pode bater faltas como o brasileiro.

“É, eu preciso disso. Eu preciso perguntar a ele como conseguia fazer isso. Acho que eu terei zerado a minha vida se conseguir chutar uma bola como ele, mas não tenho certeza de que tenho isso em mim.”

Ainda que Robertson não chute como Roberto Carlos, o torcedor do Liverpool está satisfeito – e muito – com o seu lateral, seja no campo… de Anfield e de digitação das redes sociais.