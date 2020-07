Robô Ester desperta e toca o terror na escola · .

Após despertar de seu desligamento forçado, Ester (Manuela Kfouri) tocará o terror no colégio Ruth Goulart nos últimos capítulos de As Aventuras de Poliana. Fantasiada de menina de lata, a robô invadirá o palco durante a apresentação do musical O Mágico de Oz e levará um choque na frente de pais e alunos.

A androide deixará seu esconderijo na casa de máquinas sem que ninguém a veja. As crianças do Clubinho ficarão desesperadas quando não encontrarem a amiga e revelarão para Durval (Marat Descartes) e Claudia (Letícia Cannavale) que ela é uma invenção de Pendleton (Dalton Vigh).

Assim que voltar de sua viagem para buscar o tratamento mais avançado para curar a paraplegia de Poliana (Sophia Valverde), Otto questionará Lorena (Pietra Quintela) e seus amigos sobre onde a afilhada está, mas eles não saberão responder.

Enquanto isso, a ruiva entrará no camarim do teatro e vestirá o figurino da menina de lata. Na sequência, a ginoide invadirá o palco no momento que a protagonista estiver se apresentando em uma cadeira de rodas para atacá-la mais uma vez, mas Ester acabará levando um choque provocado pelos cabos de energia.

Desesperado, o cientista subirá no cenário para arrancar sua invenção de lá. Sophie (Gabriela Petry) estará assistindo a tudo e revelará, finalmente, para Iuri (Emilio Farias) que a adolescente é uma robô.

Após o susto, Poliana confessará para Luísa (Thaís Melchior) e Marcelo (Murilo Cezar) que já sabia que a irmã de consideração era uma máquina inventada por Pendleton. As cenas finais de Ester vão ao ar a partir de quarta-feira (8) na novela infantojuvenil do SBT, que acabará em 13 de julho.

Além de acompanhar as notícias de As Aventuras de Poliana aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução