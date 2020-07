Robô Ester é sequestrada por bandidos da nova geração · .

Nos últimos capítulos de As Aventuras de Poliana, Ester (Manuela Kfouri) será sequestrada por Waldisney (Pedro Lemos) e Violeta (Gabriela Saadi). O bandido conseguirá escapar da prisão com a ajuda da fugitiva da polícia, e os dois vão botar suas mãos na robô abandonada por Pendleton (Dalton Vigh). A androide terá seu desfecho revelado na segunda (13).

Durante a apresentação do musical O Mágico de Oz, a ruiva tocará o terror no colégio Ruth Goulart e obrigará o cientista a tirá-la do palco antes que ela machuque Poliana (Sophia Valverde) novamente.

Após o desastre, o empresário convocará um encontro com jornalistas para abrir o jogo sobre sua invenção maluca. O ricaço explicará que Ester é uma robô. Ao descobrir, Luísa (Thaís Melchior) se revoltará contra o pai de sua sobrinha por ter deixado uma máquina perto da criança.

Mais tarde, Otto contará para as crianças do clubinho MaGaBeLo que devolveu Ester para a fábrica e dará um cristal de prêmio para as Lorena (Pietra Quintela), Mário (Theo Medon) e os gêmeos Gael (Vinicius Siqueira) e Benício (Kauan Siqueira).

O presidente da O11O nem desconfiará que o filho de Waldineusa (Clara Carvalho) e a herdeira de Antônio (Jitman Vibranovsky) estarão planejando pegar a robô.

As cenas vão ao ar a partir desta quinta-feira (9) na última semana da novela infantojuvenil do SBT, que terminará na próxima segunda. O que acontecerá com a personagem interpretada por Manuela Kfouri será revelado apenas no capítulo de despedida da história.

Em Poliana Moça, Waldisney e Violeta vão ajudar Roger (Otávio Martins) a roubar o boneco de madeira que pertencia a Richard Pendleton, pai de Otto. Na nova fase da trama, o trio de criminosos ligará Pinóquio (João Pedro Delfino) para botar em ação sua nova leva de maldades.

