Robô vilã dá choque em duelo final de As Aventuras de Poliana; entenda · Notícias da TV

Manuela Kfouri, a Ester de As Aventuras de Poliana, ainda dará o que falar com sua robô vilã na trama do SBT. A ginoide que deixou Poliana (Sophia Valverde) em uma cadeira de rodas terá sequências mais eletrizantes até o último capítulo. “O final é cheio de emoção, surpresas, choques e participações da minha menina”, adianta a atriz de 13 anos.

“Sem querer dar spoiler (risos). Mas o público ainda vai se surpreender muito, porque vão acontecer coisas que ninguém imagina. O telespectador não perde por esperar”, completa Manuela em conversa com o Notícias da TV.

Na reta final da história de Iris Abravanel, a máquina criada pelo dono da O11O jogou Poliana contra a parede em um momento de fúria ao descobrir que não era humana. A cena trágica fez a atriz ser elogiada nas redes sociais pelo olhar hostil.

“A agressividade da Ester foi uma coisa que eu mesma trabalhei e montei combinando tudo com os diretores. Sempre lembrando que a minha personagem não possui humanidade, mas que dentro dela há uma raiva imensa por descobrir que está vivendo uma mentira”, pontua.

“Então, juntando a personalidade dela com a reação ideal para essa situação, criei em mim mesma a agressividade. Junto com os diretores foi decidido como isso seria descontado na Poliana”, explica.

Xô, haters!

A sequência que deixou a filha de Pendleton (Dalton Vigh) paraplégica e à beira de uma depressão causou comoção entre os fãs da novela infantojuvenil. Manu, de repente, virou a garota malvada da reta final.

“O público ficou muito triste pelo ocorrido com a Poliana e muito chateado com a Ester, pois o momento foi inesperado. Mas compreendo. Eu também ficaria chateada se injustiçassem a minha protagonista preferida, assim como a Poli é de muitos.”

“Para falar a verdade, os fãs entendem a diferença entre a atriz e a personagem, principalmente por ela ser uma ginoide. Então, a maioria das mensagens que recebi depois da cena foi de carinho e admiração pela minha interpretação. Fiquei absurdamente feliz”, continua.

Como ninguém está livre de haters, a adolescente diz ignorar as críticas sobre o desfecho trágico que sua robô causou à incentivadora do Jogo do Contente.

“Eu costumo nem reagir. Se as críticas não são construtivas, não faz sentido ler e muito menos responder alguém que te critica por trás de uma tela sem te conhecer. Então, só estou atraindo boas energias”, finaliza, aos risos.

O SBT decidiu adiar o final de As Aventuras de Poliana pela terceira vez. Antes prevista para acabar em 6 de julho, a novela foi esticada em mais quatro dias, mas agora será encerrada de fato só no dia 13, uma segunda-feira.

Veja a cena em que Ester ataca Poliana:

